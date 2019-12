Napoli | Umberto Chiariello contro le “vedovelle” di Carlo Ancelotti | “Rimpiangerlo… Bah”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il giornalista, volto noto di Canale 21, ha commentato su Facebook la reazione dei tifosi napoletani che si sono scatenati sui social dopo le prime due vittorie diall’Everton. Ecco il testo del post dal titolo “Le vedovelle son tornate”. “Son bastate due vittorie in Premier per ridar fiato a tutti gli adoratori del sor Carletto. Del quale si decanta la mirabile impresa di aver battuto il Liverpool di Klopp, unico al mondo finora. Si contrabbanda la qualificazione come secondo nel girone di Champions League come una grande impresa. E qui non ci posso stare, proprio no. Battere il Salisburgo e il Genk era il minimo sindacale. Sarebbe stato un fallimento il contrario. Ed anzi semmai il paradosso è che la vittoria sul Liverpool è servita solo al pluridecorato allenatore per strappare un contratto sontuoso in Inghilterra”, ha ...

