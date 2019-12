Napoli | tornano i rifiuti per le strade del centro | al Vomero e in periferia | troppi

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 dicembre 2019) Cumuli didavanti all’ingresso della scuola Pertini del rione Don Guanella, a: a terra, tutto intorno alle campane per la plastica e metalli, ci sono sacchetti abbandonati che non sono stati raccolti. La fotografia è stata diffusa su Facebook da un utente che ha denunciato così la situazione di mancata raccolta nel quartiere che ricade nell’Ottava Municipalità. La raccolta, in città, prosegue a rilento, anche a causa di una maggiore produzione legata ai giorni di Natale e alla massiccia presenza di turisti, con una giacenza di alcune centinaia di tonnellate di. Anche aest, in via Fausto Coppi, sono presenti cumuli dinon raccolti. Ingombranti abbandonati in strada si trovano in via Masoni e, sempre nella zona nord della città, altre criticità sono state segnalate anche in corso Secondigliano. Non è diversa la situazione indove, ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Inter, Barella e Sanchez tornano parzialmente in gruppo. Squadra al lav… - Jack91x : @InterCM16 Hai ragione però a Gennaio devi cogliere le occasioni e se corri troppo rischi di spendere tanto e prend… - giovanniproto67 : “C’era una volta il Sud… Ma c’è ancora…”???Tutti i giovani laureati, di qualche valore e quelli appena capaci di fa… -