Napoli-Lobotka sempre più vicini | ma il Milan resta sullo sfondo

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 29 dicembre 2019)più: ma ilIl nome di Stanislav, in questi anni, è stato accostato moltissime volte al: ma per un motivo o per un altro la trattativa tra giocatore e club non è mai andata a buon fine. A sorpresa, in questa finestra di calciomercato l’affare sembra essere indirizzato verso la chiusura. Ma occhio ad unchein attesa di ulteriori sviluppi, fiutando quello che potrebbe essere uno scippo di mercato ad una diretta concorrente per un posto nella prossima Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato: il punto in entrata e uscita in vista di gennaiodice sì: i dettagli dell’offertarisponde perfettamente all’identikit del giocatore richiesto dal nuovo tecnico partenopeo Gennaro Gattuso: è infatti un centrocampista centrale con spiccate doti ...

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, obiettivo #Lobotka per il centrocampo - Gazzetta_it : #Napoli, adesso tutto su #Lobotka: un affare da 25 milioni #mercato #calciomercato - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: #Lobotka - Il Napoli si avvicina -