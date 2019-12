Napoli | il sogno di Zlatan Ibrahimovic di giocare al San Paolo svanito con l’addio di

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di lunedì 30 dicembre 2019)è già da qualche giorno un nuovo giocatore del Milan. Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, però, la volontà dello svedese era di chiudere la carriera a. Galeotto fu quel tour in motorino con Fabio Cannavaro, ai tempi della Juventus. “Ibra” rimase stregato dalla città del Vesuvio, che all’epoca navigava tra acque poco tranquille. Il sentimento azzurro non ha mai conosciuto un seguito, ma un giocatore comeè solito esaltarsi e cercare sempre nuove emozioni. Un attaccante che dà il meglio di sé quando viene fischiato non potrebbe essere diverso. Le dichiarazioni della giornalista svedese Jennifer Wegerup, amica del giocatore, avevano lasciato intendere uno scenario azzurro. La carriera del gigante di Malmö si sarebbe potuta chiudere a. Aurelio De Laurentiis ne ha anche parlato pubblicamente, ma l’addio di ...

