Nancy Brilli si racconta | “Ho follower feticisti”

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’attricerivela il suo rapporto con la notte e dice la sua sulle donne e suifeticisti che vogliono foto dei suoi piedi Durante un’intervista alla trasmissione I Lunatici, trasmessa sulle frequenze di Rai Radio 2 da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini,si. L’attrice parla di come abbia uno stretto legame con la notte, sia per via del suo lavoro a teatro, oppure quando legge. In entrambi i casi spesso rimane sveglia, e comunque non dorme molto, ma non ne soffre. Laconfessa anche che quest’anno il capodanno lo trascorrerà a teatro, dove andrà in scena con lo spettacolo intitolato “A cosa servono gli uomini”. Invece, ha trascorso il Natale in famiglia, in maniera classica, e anche lei ha aperto i regali insieme alla nipotina e al figlio.parla delle donne e degli ultimi movimenti nati Perl’anno appena trascorso ...

