Morto il rinoceronte più longevo del mondo | Fausta aveva 57 anni

(Di domenica 29 dicembre 2019), una femmina dinero, considerata l’esemplare più vecchio del, sarebbe morta lo scorso 27 Dicembre nella riserva di Ngorongoro, in Tanzania, all’età di circa 57. A riportare la notizia è la britca emittente televisiva BBC che ha raccontato anche la storia di questa femmina di Diceros bicornis michaeli -nome scientifico del Black … L'articoloilpiùdel57NewNotizie.it.

