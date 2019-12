Morto Cristian Di Marco | turista mantovano ricoverato a Barbados per un malore

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019)Di, il fabbro 43enne che eradallo scorso lunedì in coma sull'isola dia causa di un misterioso, èsabato all'ospedale di Bridgetown, capitale dell'isola caraibica. A darne notizia sono stati gli amici, che stavano organizzando una colletta per riportare il 43enne in Italia per le cure necessarie.

zazoomnews : Morto Cristian Di Marco 43enne mantovano ricoverato a Barbados per un malore - #Morto #Cristian #Marco #43enne - uOf8EZBVoNdkonr : RT @Corriere: È morto Cristian Di Marco, turista in coma a Barbados - Notiziedi_it : Morto Cristian Di Marco, turista mantovano in coma a Barbados Colletta per riportarlo in Italia -