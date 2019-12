Morto Cristian Di Marco | era in vacanza alle Barbados con la famiglia

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Si era recato lo scorso 18 dicembreper le vacanze, ma il primo giorno è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove gli è stata riscontrata una malattia di cui non è ancora chiara l’origine. PurtroppoDinon ce l’ha fatta e nella giornata di ieri è giunta la notizia della sua morte.DiIl fabbroDiera partito dall’Italia avvertendo dei forti dolori alla testa. Il primo giorno diè stato trasportato d’urgenza nell’ospedale Queen Elizabeth della capitale Bridgetown, dove i medici hanno diagnosticato una malattia di cui non è chiara ancora l’origine. Dopo i primi soccorsi si sono rese necessarie delle cure specifichequali non si sarebbe potuto accedere senza la copertura assicurativa sanitaria. Proprio per questo motivo amici e parenti dell’uomo avevano deciso di ...

