Morta a soli 26 anni la famosa cantante | il comunicato arrivato dall’ Associated Press

Kelly Fraser, canadese di 26, è il 26 dicembre, stando a quanto riporta l'. La aveva raggiunto la popolarità negli Usa e in Canada con una versione della hit mondiale di Rihanna, "Diamonds", cantata nella lingua Inuit, di cui si sforzava di portare avanti la Cultura, anche grazie a una serie di cover che avevano visto tra i protagonisti, per esempio, Stromae. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il suo amico e produttore Thor Simonsen che ha spiegato che la famiglia della non ha voluto dare maggiori informazioni sulla scomparsa della ...

