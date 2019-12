Montipò, il record, Buffon e il discorso di Inzaghi: “Ecco come ci ha caricati” (Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Per la dodicesima volta in stagione ha mantenuto la porta inviolata, ma stavolta l’ha fatta ancora più grossa. Lorenzo Montipò ha superato un mostro sacro come Gianluigi Buffon, che nell’unico campionato di B disputato in carriera con la Juventus ottenne 44 punti sul campo. Il Benevento, grazie al successo di stasera, si è portato a quota 46. “Soltanto accostare il mio nome a quello di Buffon mi crea soggezione. Stiamo parlando di un mostro sacro, di un idolo. Ma sarà stato proprio lo stimolo di superare quella Juventus che ci ha dato una ulteriore spinta verso il successo. Il mister ci ha caricati, nel suo discorso prima della gara ci ha detto che vincendo avremmo potuto realizzare qualcosa di straordinario superando la Juve che era anche quella di Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, Nedved e Del Piero. Lo abbiamo fatto, ma ... Leggi la notizia su anteprima24

