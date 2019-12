Molinara corsaro al “Meomartini”: all’Arpaise non basta il cuore (FOTO) (Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIl Molinara si iscrive ufficialmente alla lotta primato. La compagine di Mino Forgione continua la serie aperta di successi e si accomoda al terzo posto in classifica chiedendo scusa a tutti per il ritardo. Al Meomartini il Molinara batte l’Arpaise meritando il successo, ma lasciando qualche ombra sulla gestione del vantaggio con una superiorità di due uomini. Non basta il cuore alla squadra di Giangregorio, che fino alla fine ha provato ad essere più forte delle decisioni del direttore di gara. Padroni di casa in vantaggio nei primi minuti di gioco con Pacillo, pari di Savu qualche attimo dopo. Nel finale di tempo sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio che arriva ad inizio ripresa quando mister Forgione manda in campo De Girolamo che dopo 30 secondi fa gol con una traiettoria beffarda dalla sinistra che coglie impreparato ... Leggi la notizia su anteprima24

Molinara corsaro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Molinara corsaro