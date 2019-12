Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Grande paura per, ex velina e stellina di “Non è la Rai”, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Fondamentale in questo caso, i social network. L’exdella showgirl Pago (prossimo concorrente del Grande Fratello Vip) aveva deciso di trascorrere il Natale in Sardegna. Per questo è partito insieme aldella coppia, Nicola, per raggiungere l’isola via mare. Il viaggio però è stato piuttosto complicato: complice il maltempo, padre e, hanno impiegato molto più del tempo previsto per raggiungere la Sardegna. Paura perIn un post pubblicato su Instagram Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre) ha condiviso una foto in cui si trova assieme al, seduti sul traghetto e distrutti dalla stanchezza. Questa la frase con cui ha commentato lo scatto: “In viaggio con papà ❤️….ma che viaggio ...

notizieit : Miriana Trevisan: l’ex marito e il figlio dispersi per ore - lamescolanza : Pago in viaggio con il figlio, Miriana Trevisan in ansia: “Vi cerco da stamattina, grazie a Dio tutto bene” - Il De… - Giovanni1962RM : RT @nonleggerlo: 'Da ragazzo avevo tre poster in cameretta: Umberto Bossi, Franco Baresi e Miriana Trevisan” #Salvini 2019 -