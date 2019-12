Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) È rimastoda un grosso coperchio metallicola parete di unper la raccolta del vetro. Unalle pulizie di turno sabato notte nell’area merci del“Il” di, a, è stato trasportato d’urgenza dagli operatori del 118 all’ospedale San Carlo in gravi condizioni ed è adesso ricoverato in prognosi riservata. Non è ancora chiaro come l’uomo, un egiziano di 42 anni, sia rimasto, ma sul posto sono intervenuti i Carabinieri die il personale A.t.s per le indagini sull’area che è sprovvista di sistemi di videosorveglianza. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava buttando un sacco di vetro e si è sporto eccessivamente all’interno di uno dei grandi cassonetti di metallo presenti nell’area carico e scarico merci del, rimanendodal ...

Corriere : Operaio resta schiacciato in un cassonetto: 15 minuti in arresto cardiaco, rianimato dal 118 - cosocomesechiam : RT @TutteLeNotizie: Milano, schiacciato contro un container nel centro commerciale di Arese. Grave un addetto… - TutteLeNotizie : Milano, schiacciato contro un container nel centro commerciale di Arese. Grave un addetto… -