Milano dal 2010 al 2020 | com’è cambiata la città nel decennio

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Con ilsi chiude ilche, iniziato nel, ha portato alladinon solo una nuova amministrazione ma anche successi e cambiamenti.neldalalNonostante sembrasse difficile con una regione da anni amministrata dal centrodestra e idem il suo capoluogo, nel 2011 Giuliano Pisapia è riuscito a conquistare il trono da sindaco die a succedere a Letizia Moratti, ultimo primo cittadino della fazione opposta al centrosinistra. Diversi i passi avanti fatti durante il suo mandato, a partire da quelli legati alla sostenibilità e alle unioni civili. E’ stato lui infatti a introdurre l‘area C con l’obiettivo di ridurre il traffico e l’inquinamento dellae favorire il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile. Sempre lui è poi riuscito a mediare tra le richieste dei cattolici e dei laici facendo istituire il ...

BiagioAntonacci : Averti ..... mi basta solo averti ..... è più dell’ombra al mare .... è più della mancanza.....… - Corriere : Operaio resta schiacciato in un cassonetto: 15 minuti in arresto cardiaco, rianimato dal 118 - ilfoglio_it : Come portare Roma e Napoli al livello di Milano? Dopo la polemica scatenata dal ministro Provenzano bisogna ricorda… -