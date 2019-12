Milano, 25enne aggredito perchè gay

Giovanegay. E' successo aa unche stava passeggiando mano nella mano con il suo compagno in zona Porta Ticinese, centro della movida. Un gruppo di ragazzi,almeno una decina, che si trovavano all'esterno di un locale hanno cominciato a insultare i due fidanzati, per poi passare a lanciare bottiglie. Andrea è stato colpito alla testa e al torace, ed è in gravi condizioni, pur non rischiando la vita.(Di domenica 29 dicembre 2019)