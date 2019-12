Milan | Piatek adesso può partire | la situazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), potrebbea gennaio anche: l’attaccante infatti non è più al centro del progetto Ci saranno certamente molti cambi in casadall’arrivo di Ibrahimovic. Uno di quelli che potrebbeè proprio. Nella programmazione della scorsa stagione l’attaccante era al centro del progetto ma il rendimento altalenante oggi hanno fatto cambiare le priorità. Come riporta la Gazzetta dello Sport ilha aperto alla cessione, almeno in prestito. Non sarò facile però trovare una destinazione gradita: il calciatore ha già detto no ad un ritorno al Genoa. Piace alla Fiorentina ma ancora non c’è nulla di concreto. Leggi su Calcionews24.com

