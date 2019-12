Milan | effetto Ibra | Suso rischia il posto | Rafael Leao può brillare

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019)Zlatanhimovic alLeão in pole position per giocare con lo svedese,grosso JesúsÈ già scattato l’al. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli modellerà la squadra in base alle esigenze dello svedese e are ilpotrebbe essere proprio uno degli intoccabili degli ultimi anni rossoneri:. Adesso, con l’arrivo dihimovic, chiunque giochi vicino allo svedese dovrà correre: Hakan Çalhanoglu è candidato a prendere ildi esterno destro nel tridente d’attacco, con Samu Castillejo (alternativa) odall’altra parte. Che fine, quindi, farà? Potrebbe essere tagliato fuori e travolto dalla valangahimovic. Leggi su Calcionews24.com

