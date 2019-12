Migranti | le immagini dello sbarco dalla Alan Kurdi e la polemica di Salvini | «Altri

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sono approdati stamane a Pozzallo (Ragusa) i 32soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste libiche, la nave umanitaria della Ong tedesca Sea-Eye. A bordo erano presenti 32, tutti di origine libica: tra loro 5 donne, di cui una incinta, e 10 bambini, di cui il più piccolo di appena tre mesi di vita. Su richiesta dell’Italia, che nella tarda serata del 28 dicembre aveva assegnato il porto sicuro di Pozzallo all’imbarcazione della flotta dell’Ong tedesca, la Commissione Europea ha subito avviato la procedura per il ricollocamento dei, sulla base del pre-accordo stipulato a Malta. Il sindaco di Pozzallo: «Pronti a ospitare al meglio chi ha bisogno» «Pozzallo è, ancora una volta, il porto sicuro dove far attraccare chi ha bisogno di assistenza e di sicurezza. La città di Pozzallo è pronta, come sempre, ad ospitare al ...

