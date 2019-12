Migranti, la nave Alan Kurdi sbarca a Pozzallo (Di domenica 29 dicembre 2019) Stanno sbarcando a Pozzallo i 32 Migranti a bordo della nave Alan Kurdi che la ong aveva soccorso venerdì 27 dicembre al largo della Libia. Il Viminale ha infatti assegnato il porto di sbarco alla nave della ong Sea Eye. La decisione è stata assunta tenendo conto della presenza a bordo di Migranti in condizioni di vulnerabilità, per alcuni dei quali è stata anche chiesta l’evacuazione medica. Dei 32 Migranti sulla imbarcazione della ong Sea Eye 10 sono minori, alcuni in tenera età, e 5 sono donne, di cui una incinta. La Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell’Italia, la procedura per il ricollocamento dei Migranti sulla scorta del pre-accordo di Malta. Nel frattempo, la Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell’Italia, la procedura per il ricollocamento dei Migranti sulla scorta del pre-accordo di Malta. Leggi anche: “Non lo abbiamo scelto”: i ... Leggi la notizia su tpi

