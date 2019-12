Michela Quattrociocche Instagram, mozzafiato in bikini: «Unica!» (Di domenica 29 dicembre 2019) Michela Quattrociocche ha deciso di trascorrere le sue vacanze natalizie al caldo e così è partita insieme alla sua famiglia per Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L’attrice ha pensato bene di condividere questi momenti con i suoi followers. Poche ore fa su Instagram Michela Quattrociocche ha postato una foto davvero molto interessante. L’artista ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo e il micro bikini ne va ad esaltare le curve. La foto ha scatenato la fantasia dei suoi ammiratori, che hanno letteralmente invaso il post di like e commenti. In molti hanno anche ringraziato la fotografa d’eccezione, ovvero la figlia di Michela, Aurora. Leggi anche –> Michela Quattrociocche Instagram: mix perfetto di eleganza e seduzione Michela Quattrociocche Instagram: mozzafiato in bikini La bellissima Michela Quattrociocche su Instagram ha postato una ... Leggi la notizia su urbanpost

