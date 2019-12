Mercato Roma | è caccia al terzino | proposto un giocatore del Lione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), Petrachi sempre vigile sulla situazione dei terzini.Kenny Tete del, difensore classe 1995 Ildellapotrebbe muoversi non solo in attacco, ma anche in retroguardia. Petrachi è sempre attento sulla situazione dei terzini in giro per l’Europa, e l’ultimo nome papabile arriva dalla Francia. Secondo il Corriere dello Sport al direttore sportivo giallorosso sarebbe statoKenny Tete, classe ’95 del. Rappresenterebbe un profilo abile nella fase difensiva e con grande completezza. Leggi su Calcionews24.com

CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? Colpi da #Scudetto: #Juve-#Inter mercato per vincere ?? Spazio a… - GoalItalia : Pellegrini è sempre più protagonista nella Roma, ma potrebbe esserlo anche sul mercato: Juventus ed Inter mettono g… - PagineRomaniste : La sessione invernale dei giallorossi parte in salita: #Kalinic vuole restare #ASRoma #calciomercato -