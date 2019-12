Mercato Juventus | asse caldo col club inglese | Paratici osserva

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 29 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di forze fresche anche in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Inghilterra, con i contatti già avviati cold’oltremanica e l’entourage del giocatore.studia la strategia, con uno scenario che potrebbe agevolare una trattativa tra il dirigente della “Vecchia Signora” e il topbritannico.Juve: Eriksen libera Pogba? Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal “Telegraph” Eriksen sarebbe un obiettivo di Juve e Manchester United. I Red Devils vogliono strapparlo al Tottenham e l’approdo del danese all’Old Trafford potrebbe spianare la strada verso il ritorno di Pogba a Torino.continua a monitorare la situazione per giugno.

Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato - GoalItalia : Pellegrini è sempre più protagonista nella Roma, ma potrebbe esserlo anche sul mercato: Juventus ed Inter mettono g… - dangeloalfo : RT @pap1pap: Il problema cmq è che quando si scrive che la Juventus ha problemi seri a spendere certe cifre sul mercato (a meno di cessioni… -