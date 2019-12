Mercato Fiorentina | incontro con l’agente di Petagna | la situazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019)in sede con l’agente di. Il centravanti della Spal profilo caldo per l’attacco viola Lapensa ad Andreaper rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Stando a quanto riportato da FirenzeViola, la squadra toscana avrebbe incontrato nella propria sede l‘agente del giocatore. Il centravanti della Spal è quindi un serio accreditato per trasferirsi in Toscana. Tuttavia al centro dei discorsi tra la società e il procuratore potrebbe esserci stato anche Riccardo Sottil. Leggi su Calcionews24.com

