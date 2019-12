Mercato Bologna | si pensa a una vecchia conoscenza del calcio italiano

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), Sabatini e Bigonno a riportare in Italia Yuto Nagatomo. Il giapponese può lasciarei il Galatasary per i rossoblù Sabatini e Bigon stanno lavorando in maniera intensa sul prossimodel. La volontà è quella di dare a Sinisa Mihajlovic una squadra quanto più competitiva per gli obiettivi designati in Serie A. L’ultima idea viene dalla Turchia, e sarebbe un ritorno in Serie A di un profilo che per svariati anni si è fatto apprezzare. Si tratta di Yuto Nagatomo che, come fa sapere Nicolò Schira, può lasciare il Galatasaray per sposare i rossoblù. Leggi sunews24.com

