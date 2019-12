Mercato Bologna | Barrow vicinissimo | i dettagli e le cifre

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilstringe per Musa: distanza minima tra domanda e offerta, la trattativa per l’attaccante può sbloccarsi Musaè il regalo promesso a Sinisa Mihajlovic per questa sessione diinvernale. I felsinei sono vicini ad un accordo con l’Atalanta per il trasferimento del giocatore, che ha risposto positivamente al cambio di casacca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento iloffre 10 milioni più bonus per il cartellino del giocatore, valutato invece 15 milioni dalla Dea. Gli emiliani sono fiduciosi e contano di chiudere la trattativa al più presto. Leggi su Calcionews24.com

FedericaUrzo : RT @ReporterNuovo: Tra i banchi del mercato di piazza Bologna ce n’è uno che non vende prodotti alimentari, ma scambia comunque beni di pri… - FadiMusa3 : RT @ReporterNuovo: Tra i banchi del mercato di piazza Bologna ce n’è uno che non vende prodotti alimentari, ma scambia comunque beni di pri… - lorenz8aviani : RT @ReporterNuovo: Tra i banchi del mercato di piazza Bologna ce n’è uno che non vende prodotti alimentari, ma scambia comunque beni di pri… -