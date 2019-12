Meghan Markle attua il piano segreto per costruire il suo impero globale

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Da tempo i rumors parlano di un “” cheavrebbe in mente di realizzare. A quanto pare, la duchessa del Sussex sarebbe passata all’azione: secondo il Mirror, avrebbe registrato nei giorni scorsi insieme al marito il marchio ‘Sussex Royal’, che comprenderebbe un centinaio di prodotti, tra cui pubblicazioni come riviste, libri e calendari, ma anche gadget di vario genere (poster, francobolli, articoli di cancelleria, t-shirt, guanti, sciarpe etc).e Harry stanno trascorrendo sei settimane di vacanza a Vancouver, in Canada, con il piccolo Archie. La notizia è giunta proprio durante il loro periodo di “pausa”. La mossa di registrare il marchio reale fa sì che la coppia se ne possa garantire l’uso. Secondo i media inglesi, l’intenzione potrebbe essere quella di “trasformare la loro ...

