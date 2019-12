Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene Fornaciari a Italia Si | “Sono innamorato” FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dopo mesi di apparizioni pubbliche e dichiarazioni importanti, ha dunque deciso per il grande passo; all’età di 74 anni, lo storico attore e comico milanese ha infineto al pubblico la sua. Della giovane compagna dell’ex Cipollino si parlava da tempo; quarant’anni, dunque trentaquattro meno del compagno, da pochi mesi a fianco dello stessoin termini sempre più importanti. La recente notizia del prossimo matrimonio tra i due, sancito dalla consegna di un preziosissimo anello di fidanzamento, ha scatenato la curiosità del pubblico. Che ha finalmente avuto modo di conoscere i due di persona. Dopo tante richieste,ha dunque ufficialmenteto la compagna; lo ha fatto sul palco diSi, il programma di Marco Liorni che ha ospitato l’attesissima apparizione della coppia. ...

