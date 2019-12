Marco Vannini Cassazione | Antonio Ciontoli ha chiesto un’ulteriore riduzione di pena | la

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Omicidionews: il settimanale Giallo intervista la madre del bagnino di Cerveteri morto la notte del 19 maggio 2015 dopo essere stato colpito da un proiettile in casa del suocero. “Non sapremo mai la verità sulla morte dima spero ancora nella giustizia”, questa l’amara consapevolezza della donna in attesa che tra poco di un mese laemetta il terzo grado di giudizio sul processo: la sua richiesta di ulterioresarà accolta? Il 7 febbraio 2020 arriverà il terzo grado di giudizio pere famiglia. I giudici delladovranno esprimersi in merito al ricorso presentato dalla famiglia, che chiede l’annullamento della blanda sentenza d’Appello che ha inflitto 5 anni ade 3 ai suoi familiari e un nuovo processo. La Suprema Corte deve dunque ...

redazioneiene : “Si possono avvalere solo sui miei averi, sul 50% della casa di Ladispoli, sulle macchine”. Ecco di cosa parlava Ci… - giu_alessi : RT @redazioneiene: “Si possono avvalere solo sui miei averi, sul 50% della casa di Ladispoli, sulle macchine”. Ecco di cosa parlava Ciontol… -