Maradona e l’amore per la divisa | ecco chi era Lomaistro | il poliziotto morto in scooter

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Appassionato, sorridente, sempre professionale. È così che gli uomini della Questura di Napoli ricordano Ciro, il vice dirigente del IV reparto Mobile che ieri sera ha perso la vita in un drammatico incidente inalle porte di Pozzuoli., 50 anni, viveva il proprio mestiere con profonda dedizione. Lo sfortunato, oltre a quella per la, aveva numerose passioni: lo sport e, in particolare, la lotta. Amava tanto viaggiare e venerava Diego Armando. La sua morte, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha gettato nello sgomento più profondo i suoi colleghi di via Medina e di Monte di Dio, dove ha sede il reparto Mobile. I poliziotti che con lui hanno condiviso negli anni centinaia di servizi per la tutela dell’ordine pubblico non hanno dubbi nel ricordarlo: “Era uno di noi, uno dei più ...

gallarhernan : RT @areanapoliit: Maradona in versione Massimo Ranieri: 'Perdere l'amore!' - AnitaBelita11 : @MatiPelliccioni @sscnapoli @en_sscnapoli @sscnapoliES l'amore per Maradona ci unisce al Napoli! #ForzaMaradona… -