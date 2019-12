Mara Venier e il ricordo commosso di Manuel Frattini | “Gli abbiamo voluto tanto bene”

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) La puntata di 'Domenica In', trasmessa il 29 dicembre, è stata un'occasione per ricordare. È intervenuto in studio il cast del musical 'Priscilla', spettacolo di cui faceva parte anche il coreografo scomparso lo scorso ottobre: "Crediamo chesia contento da lassù, sia contento di vedere che andiamo avanti con lo spettacolo".

