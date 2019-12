Mara Venier ascolti | La Porta dei Sogni vince di nuovo la serata

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ladeidilama cala Dopo il debutto della scorsa settimana al 14,4% di share e 2.781.000 telespettatori, glide Ladeihanno fatto segnare un leggero calo. Sono stati 2.622.000 telespettatori, pari al 14,3% di share, a seguire la seconda puntata del programma condotto da. Purtroppo la trasmissione, che da un certo punto di vista ricorda C’è Posta Per Te ma anche Carramba che Sorpresa, non si più dire che abbia entusiasmato il pubblico, visto che non si è arrivati nemmeno alla soglia dei tre milioni di telespettatori. Nonostante questo,si è confermatante contro la concorrenza, poichè il programma è stato il più visto delladella televisione italiana. Eccezionalmente la seconda puntata de Ladeiè andata in onda di sabato, ma la prossima settimana, in occasione ...

Noovyis : (“Per sempre”. ‘La porta dei sogni’, la storia di Marco è un colpo al cuore. Mara Venier si commuove) Playhitmusic… - GIOURSO : RT @MasterAb88: Flop confermato per #laportadeisogni. Lo spostamento di serata, i super ospiti e la partenza attaccata a #isolitiignoti no… - zazoomblog : “Per sempre”. ‘La porta dei sogni’ la storia di Marco è un colpo al cuore. Mara Venier si commuove - #sempre”.… -