Mara Venier | arriva una bella e inaspettata notizia La conduttrice può brindare

(Di domenica 29 dicembre 2019) Grande successo per, ma andiamo con ordine. Gli ascolti di sabato 28 dicembre la dicono lunga. Tra i cenoni in famiglia e le sere molto fresche, tanto meglio rimanere accomodati sul un bel divano soffice e godersi la tv. Questo sabato abbiamo assistito a un grande successo per. Su Rai1 La Porta dei Sogni ha conquistato 2.622.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 55 Passi nel Sole ha raccolto davanti al video 2.102.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.507.000 spettatori pari al 6.7% di share e Instinct è stato seguito da 1.030.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Daddy’s Home 2 ha intrattenuto 1.343.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 In Arte Gianna Nannini ha raccolto davanti al video 1.025.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 La Giustizia di una Madre totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 4.8% di ...

