Maltempo Liguria | dalla Regione 240 mila euro per la frana di Cenova

(Di domenica 29 dicembre 2019) E’ di circa 240lo stanziamento varatoGiunta regionale per ladi, frazione di Rezzo, in valle Arroscia, nell’imperiese. Lo smottamento e’ avvenuto a fine novembre. Due le delibere, proposte dall’assessore alla Protezione civile e difesa del Suolo Giacomo Giampedrone e approvateGiunta, finalizzate al ripristino delle minime condizioni di sicurezza, attraverso l’assegnazione al Comune di 141.734e alla realizzazione di una rete di monitoraggio, allertamento e ad un piano di emergenza da parte dell’Universita’ di Firenze insieme alla Fondazione Cima, con uno stanziamento di 92.720. “Grazie alle risorse stanziate dapotranno essere eseguiti i primi interventi urgenti – spiega Giampedrone – di ripristino delle condizioni di sicurezza minime, in considerazione del fatto che ...

