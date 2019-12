Ma quale gioco social con il semaforo rosso L' ira dei genitori di Gaia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Stefano Vladovich Pure i testimoni smentiscono l'ipotesi di una sfida: «Erano da sole e si tenevano per mano» Roma Un'autostrada a tre corsie. Corso Francia, però, corre all'interno della capitale, tra i quartieri Collina Fleming e Vigna Clara. Pochi gli attraversamenti pedonali in proporzione alla sua lunghezza e nessun sottopasso, solamente un guardrail che a tratti protegge le automobili fra le corsie opposte. «Le auto sfrecciano a velocità pazzesche - raccontano i commercianti della zona - Gli autovelox? Neanche a parlarne». Un problema che il presidente del XV Municipio, il pentastellato Stefano Simonelli, sta cercando di affrontare con la prefettura, competente per i dissuasori e i limitatori di velocità. Intanto sul tavolo dell'Ufficio Tecnico ci sarebbe un progetto per installare new jersey removibili in grado, almeno, di impedire ai pedoni di attraversare lo ...

