(Di domenica 29 dicembre 2019) M5s,ildei. De Toma pensa all’addio al movimento: “I deputati critici, a vario titolo, sono una decina”. ROMA – M5s,ildei. Le dimissioni di Fioramonti hanno aperto una nuova spaccatura all’interno del Movimento con la stretta agli inadempienti che rischia di aumentare il numero dei dissidenti. Nelle scorse ore, si precisa sul Blog delle Stelle, è stata inviata una mail per ricordare a tutti i morosi di pagare la propria quota entro l’anno. Non si tratta di “un impegno morale” ma di “una vera e propria obbligazione giuridica“. Il rischio di sanzioni ed esplusioni La tensione all’interno del Movimento continua ad essere molto alta con i vertici che sono pronti a sanzionare tutte le persone che fino a questo momento non hanno saldato il debito con il partito. Si ...

Agenzia_Ansa : Finanziamenti a #Grillo e #Casaleggio, scoppia la polemica per il caso #Moby. ItaliaViva attacca. @gasparripdl chi… - SylvieTropez : M5s, scoppia il caso rimborsi. Critiche ad una deputata per il viaggio alle Maldive -