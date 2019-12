M5s ha rinnegato se stesso E io farò di tutto per metterli davanti a questo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Che cosa ci faccio oggi io nel Movimento? Io sono come Spirit, il cavallo selvaggio, e d’ altra parte loro mi avevano preso per. Io sono oggi quello che loro erano alle origini e che ora non sono più perché il sistema li ha addomesticati.governo può durare un giorno o tre anni, ma resta il fatto che il Movimento hase. E io farò dipertradimento”. A dirlo, è il senatore M5s Gianluigi Paragone, che in una intervista al Quotidiano nazionale, promette battaglia.Paragone è convinto che lo espelleranno: “Ci proveranno, certo. Forse ce la faranno pure, ma poi metterò in evidenza che il collegio dei probiviri è composto da persone che sono incompatibili, come la ministra Dadone che non può essere ministro e probiviro insieme, poi mi ...

