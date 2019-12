M5S avverte morosi | saldare entro 31 o intervento probiviri Fioramonti attacca

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dopo l'appello nominale in diretta video su Facebook fatto da Gianluigi Paragone, per i '' pentastellati arriva anche un avvertimento sul Blog delle stelle. In un post a firma M5S, dal titolo 'Gli impegni nel MoVimento 5 Stelle si mantengono', viene ribadito che dal mese di novembre tutti i parlamentari "in ritardo con le rendicontazioni e le relative restituzioni sono stati raggiunti da mail, su richiesta dei, per ricordare loro gli impegni assunti, all’atto della candidatura con il MoVimento 5 Stelle". Chi ha ricevuto il 'sollecito', è l'indicazione, è invitato "a ottemperare agli impegni giuridici e morali assuntie non oltre il 31 dicembre 2019". Oltre all'obbligazione giuridica, viene sottolineata la natura etica dell'impegno assunto "nei confronti di tutti i cittadini italiani e, in particolare, degli elettori del MoVimento 5 Stelle."Il mancato tempestivo ...

