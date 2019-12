L' umanità ci chiede di contenere l' aumento medio della temperatura sotto i + 1 | 5 gradi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019)l’terrestrei +1,5: ecco quanto è richiesto dall’IPCC e quanto scritto negli accordi di Parigi (che parlano di 2come necessità assoluta e di 1,5 come ideale.) Questo è l’obiettivo che chiediamo ai governi del mondo noi giovani in piazza.Che cosa significa +1,5/+2?Che differenza c’è tra undi +1,5 e di +2? +1,5/+2/+ … corrisponde all’terrestre rispetto ai livelli preindustriali: la frase “” è importante perché le temperature non aumentano in maniera omogenea su tutto il pianeta e le conseguenzecrisi climatica saranno, anche per fattori socio-politici ed economici, accusate maggiormente da alcuni paesi piuttosto che da altri, e da alcune fascepopolazione ...

