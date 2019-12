Luciana Littizzetto volata per strada L' incidente | un rovinoso fine 2019

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Bruttoper. La comica torinese, storica spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha pubblicato su Instagram una propria foto con la gamba destra e il polso fasciati. Frutto, scrive ironica e amara, di un "volo in". Leggi anche: Look da leonessa.Littizze

repubblica : Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso - Corriere : Incidente per Luciana Littizzetto, gamba e polso ingessati: «Sono volata per strada» - LaurAstralis : È di oggi la notizia che Luciana Littizzetto, dopo una rovinosa caduta nella quale si sarebbe fratturati rotula e p… -