Luciana Littizzetto | incidente per strada | la foto su Instagram con il gesso

(Di domenica 29 dicembre 2019) Bruttoperche si è rotta rotula e polso dopo essere caduta per. A raccontarlo è stata proprio la comica di Che tempo che fa che ha postato suuno scatto il cui mostra la gamba e il braccio ingessati. “E buona fine e buon principio – ha scritto -. #nocomment #volata #perla#rotulaepolso”. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma dagli hashtag pubblicati dasembra che sia caduta perfacendosi male. La comica non ha svelato altro riguardo la dinamica dell’, ma è certo che dovrà affrontare il Capodanno e l’inizio del nuovo anno con gamba e braccio bloccati. In tanti hanno commentato il postdella, cercando di rassicurare la comica e mostrando sostegno nei suoi confronti. Anche lo staff di Che tempo che fa, programma che conduce con Fabio Fazio, è intervenuto ...

