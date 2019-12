Luciana Littizzetto finisce in ospedale | ecco cosa è successo

Leggi la notizia su trendit

(Di domenica 29 dicembre 2019) Poche ora fa,ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la vede stesa sul letto con il braccio e la gamba destra ingessate. La didascalia recita: “E buona fine e buon principio” #nocomment #volata #perlastrada #rotturaepolso Non perde il sorriso la nostra Lucianina nemmeno nel raccontare la brutta disavventura che le è appena capitata. Le dinamiche non sono ancora state definite. Pare, però, che sia “volata per la strada” rompendosi rotula e polso destro. I commenti dei Vip al post diImmediata la solidarietà mostrata da fan e colleghi per la spalla di Fabio Fazio in Che tempo che fa. Sono ben oltre 140 mila i like e più di 15 mila i commenti. “!?” le chiede Michelle Hunziker, seguita da Filippa Lagerback, Paolo Barale, Antonella Clerici, Arisa e tanti altri, tutti preoccupati ...

repubblica : Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso - Agenzia_Ansa : Luciana Littizzetto cade in strada e si rompe un braccio e una gamba. La notizia dell'incidente postata dalla stess… - Corriere : Incidente per Luciana Littizzetto, gamba e polso ingessati: «Sono volata per strada» -