Luciana Littizzetto ferita in un incidente FOTO Salta Che tempo che fa?

(Di domenica 29 dicembre 2019)in strada: “Sono volata” (). A rischio Cheche fa? Brutta disavventura per. L’attrice da anni protagonista dei siparietti comici accanto a Fabio Fazio nel programma Cheche fa ha avuto unin strada che le è costato la frattura di polso e rotula. A darne notizia dell’evento è stata la stessache ha postato sul suo Instagram unache la ritraeva con la gamba e il braccio ingessate, non è chiara invece la dinamica dell’ma la stessa comica ha scritto di essere letteralmente “Volata sulla strada”. A questo punto quindi l’attrice dovrà passare il Capodanno e gli ultimi giorni di festa in queste condizioni e soprattutto non si sa se riprenderà ad essere presente nel programma di Fabio Fazio dopo la ripresa della trasmissione. Laè ...

