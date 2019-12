Luciana Littizzetto | che dolore | “Volata per strada” FOTO

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 29 dicembre 2019) Brutta disavventura per, costretta di certo a trascorrere il Capodanno a letto. Come ha raccontato la stessa comica torinese su Instagram, si è infortunata: «E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso». La, 55 anni, ha condiviso unain cui ha una vistosa fasciatura sulla gamba destra e sul polso destro. Nonostante la brutta botta, la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, alza il pollice e abbozza un sorriso. Tanti i messaggi dei follower che le augurano una pronta guarigione. Visualizza questo post su Instagram E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso Un post condiviso da(@lucianina) in data: 28 Dic 2019 alle ore 11:04 PST Per quanto riguarda l’incidente, non si sa dove sia avvenuto: se a ...

