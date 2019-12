Luciana Litizzetto cade e si frattura polso e ginocchio

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019) Fine dell’anno sfortunata per: l’attrice torinese è cadutandosie rotula. Lo ha rivelato lei stessa su Instagram. Un capodanno un po’ diverso da come, probabilmente, lo aveva immaginato per. La nota attrice e presentatrice torinese si è infattita iled unndo a terra. A raccontarlo … L'articoloe siproviene da www.meteoweek.com.

NiallToMeetYa : Adesso vi faccio un thread sulle cattiverie che questi soggetti augurano a Luciana Litizzetto dopo che si è rotta una gamba - solops : Luciana Litizzetto cade per strada e si rompe ginocchio e polso -