Love Actually - L' amore davvero | stasera su Rete 4 il film con Hugh Grant

(Di domenica 29 dicembre 2019)- L', la commedia romantica cult con, Colin Firth, Keira Knightley e Andrew Lincoln, tornaalle 21:27 su4.- L'torna in TVsu4 all 21:27. Diretto da un veterano del genere come Richard Curtis (già produttore di Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill), ilbritannico può vantare un cast a dir poco stellare con nomi del calibro di, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Liam Neeson. La trama di- L'non è cosa semplice da raccontare per tutti gli intrecci tra personaggi e situazioni, ma alla fine bisogna solo tener presente che il vero protagonista è uno solo: l'. Capace di gettare ...

