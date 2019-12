Love Actually film stasera in tv 29 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019)è ilin tv domenica 292019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTEDA VEDERE A NATALEDISNEY NATALIZI TUTTO SUL #NATALEin tv:e scheda ANNO: 2003USCITO IL: 14 Novembre 2003GENERE: CommediaDURATA: 129 minutiREGIA: Richard Curtis: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Martine McCutcheon, Bill Nighy, Rowan Atkinson, Denise Richards, Billy Bob Thornton, Shannon Elizabeth, Elisha Cuthbert, Chiwetel Ejiofor, Martin Freeman, Andrew LincolnDURATA: 129 minuti...

itsmwengo : Stasera su rete 4 danno ‘Love Actually’ NON C’È DI CHE - arzigogolato_ : Stasera c'è Love Actually sul canale dei boomerz ovvero R*te 4 - MarcoProiettiM : È Natale quando in tv danno 'Love actually' e dopo settardodicimila volte ti commuovi quando Colin Firth fa la dich… -