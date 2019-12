L’ottimismo allunga la vita | la verità secondo la scienza

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 dicembre 2019) Vivere per sempre non è possibile, ma molti studiosi riflettono spesso circa la durata dellaarrivando a conclusioni spesso contrastanti tra loro. Sicuramente scoprire il segreto della longevità cambierebbe le sorti del mondo intero, ma per ora lanon può che continuare a fare ricerca. Una delle ipotesi più ragguardevoli prende in considerazione il carattere di ognuno di noi: sembrerebbe infatti che un approccio positivo alle vicissitudini dell’esistenza possare quest’ultima. Essere ottimistilaUna ricerca pubblicata dalla rivista statunitense “Proceeding of the Natural Academy of Science” ha messo in risalto quanto l’essere positivi influenzi la durata dellaumana. Il gruppo di ricerca ha infatti esaminato tre gruppi di persone e gli scienziati hanno esaminato il loro livello di pessimismo e ottimismo mettendoli a ...

