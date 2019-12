L’Oroscopo 2020 di Velvet | amore | lavoro e salute… Segno per segno!

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 dicembre 2019) ARIETE ★ Cari amici dell’Ariete ilnon sarà il vostro anno. Purtroppo si verificheranno molte difficoltà in ogni ambito e gli imprevisti non mancheranno. Verso la fine dell’anno ci sarà una leggera risalita, ma la tensione regnerà sovrana.: Ilmetterà a dura prova la vostra vita sentimentale. Solo verso la fine dell’anno le stelle torneranno in vostro favore, per il resto dovrete cerare di mantenere la calma e salvare il salvabile. La tensione vi potrebbe portare a compiere gesti estremi e lo stress potrebbe far crollare qualche coppia anche storica.: Anche sotto il profilo lavorativo ilnon vi sorriderà. L’importante è non farsi abbattere dai frequenti imprevisti e cercare di rialzarsi sempre. L’autunno sarà il periodo peggiore ma tra metà Gennaio e metà Maggio sarà possibile portare a termine qualche progetto in ...

LiberaMil : RT @tartaro7: #stupidoroscopo 2020 Giorni fa, dopo aver consumato orecchiette con tofu d'annata, ho cominciato ad avere nausea e strane vis… - TutankhatonEdit : RT @tartaro7: #stupidoroscopo 2020 Giorni fa, dopo aver consumato orecchiette con tofu d'annata, ho cominciato ad avere nausea e strane vis… - Vi_x_A : RT @tartaro7: #stupidoroscopo 2020 Giorni fa, dopo aver consumato orecchiette con tofu d'annata, ho cominciato ad avere nausea e strane vis… -