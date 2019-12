Londra, graffiti antisemiti sui muri di una sinagoga durante la festa di Hanukkah (Di domenica 29 dicembre 2019) Hanno aspettato che la comunità ebraica di Londra fosse nel pieno dei festeggiamenti di Hanukkah – la festa ebraica della consacrazione del Tempio di Gerusalemme – per imbrattare con messaggi antisemiti i muri di alcuni edifici e le cabine telefoniche nel nord della capitale londinese, nell’area di Hampstead e Belsize Park. Tra gli obiettivi anche una sinagoga. I graffiti riportano il numero 9 seguito dal numero 11. I numeri in questione fanno riferimento a una teoria antisemita della cospirazione secondo cui gli ebrei erano responsabili dell’attacco terroristico dell’11 settembre. Sickened by the anti-Semitic graffiti on walls all over Hampstead and Belsize Park this morning. All decent people across Britain stand with our Jewish community – and we must move heaven and earth to eradicate this racist hatred, which was unimaginable just a ... Leggi la notizia su open.online

