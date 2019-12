Lobotka Napoli | fissato l’incontro decisivo | le ultime

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Stretta finale delper Stanislavdel Celta Vigo: ecco le novità sulla trattativa per il centrocampista slovacco Ilvuole chiudere al più presto l’affare: secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, tra lunedì sera e martedì avrà luogo l’incontro fra le due parti per decidere il destino del centrocampista. Si cerca il giusto compromesso fra le richieste del Celta Vigo, che valuta il cartellino del giocatore 25 milioni, e l’offerta del, pari a 15 milioni. Inoltre, gli iberici insistono per l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita di. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, obiettivo #Lobotka per il centrocampo - Gazzetta_it : #Napoli, adesso tutto su #Lobotka: un affare da 25 milioni #mercato #calciomercato -